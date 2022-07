Después de varios meses de rumores de separación, Carmen Villalobos confirmó su ruptura con Sebastián Caicedo luego de más de 13 años. La actriz utilizó sus redes sociales para compartir un video con el que dio a conocer esta noticia indicando que “hace un tiempo” ella y su aún esposo ya no están juntos.

“Hola mi gente ¿Cómo están? ¿Cómo van? Pues nada ustedes saben que yo lo considero parte de mi familia y que la familia no solamente está en los buenos momentos, sino también en los inesperados, así que hoy estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañados por tantos años y que lo siguen haciendo para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián (Caicedo) y yo tomamos la decisión de separarnos”, dijo al inicio la colombiana.

“Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto, pero como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben, lo más importante para mí siempre, siempre será que prime su felicidad”, añadió.

Finalmente, la artista colombiana pidió respeto a sus seguidores y a los medios “entender y darme el espacio durante el proceso de este nuevo capítulo en mi historia. Los amo muchísimo y como siempre se los digo, gracias por estar aquí conmigo”.

Minutos después de la publicación de la actriz de “Sin senos sí hay paraíso”, Sebastián Caicedo también se pronunció a través de su Instagram.

“Vuela tan alto como puedas”, escribió el reconocido actor colombiano con letras blancas sobre un fondo totalmente negro.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron en octubre de 2019 en una playa de Cartagena (Colombia), a la que asistieron sus todos sus amigos y familiares. Sin embargo, en una oportunidad reveló que se casaron cuatro veces, pero nunca llegaron a revelar los detalles de todas las ceremonias.

Los rumores de separación empezaron después de que los actores eliminaran las fotos de su matrimonio en redes sociales, incluso eliminaron todas aquellas donde aparecían juntos. Además, Villalobos festejó su cumpleaños solo en compañía de sus amigos más cercanos.

