¿Se viene el dúo? Christian Domínguez respondió si cantará con Cueva

El cumbiambero Christian Domínguez fue consultado sobre el reciente lanzamiento musical de su tocayo, Christian Cueva, ahora pareja de su ex, Pamela Franco. Domínguez fue enfático en su respuesta.

“Yo opinaría si fuera otra persona, no opino por un respeto porque es un círculo al que pertenece mi hija también. No opino porque lo van a malinterpretar y por eso prefiero mantenerlo siempre en silencio”, señaló el ex de Karla Tarazona.

Sin embargo, pidió respeto luego de que se hiciera viral una animación en donde se le veía a él y a Cueva en una pelea.

“Ni siquiera lo terminé de mirar, déjenlo que funcione, mucha gente va lucrar (con su escándalo)”, agregó.

El cantante de cumbia no dudó, además, en desearle lo mejor a Pamela Franco, quien oficializó su relación con el volante de Cienciano hace algunas semanas.

"Que le vaya muy bien. Yo deseo siempre que le vaya muy bien en general a las personas, porque tú deseando eso, te va bien a ti", sentenció el artista en una conversación para América Hoy.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: