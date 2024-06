¡No hay roche! Yahaira Plasencia sigue incursionando como conductora, pero esta vez en su podcast ‘Hablando con la Yaha’. La cantante anunció con bombos y platillos a su tercer invitado, nada menos que Luis ‘Cuto’ Guadalupe , tío de su expareja Jefferson Farfán .

La popular ‘Patrona’ sigue dando que hablar, es así que el próximo episodio de ‘Hablando con la Yaha’ sería uno de los más vistos en YouTube, debido a la polémica que existe entre ambos.

Según Trome, la entrevista con Luis ‘Cuto’ Guadalupe saldrá a la luz el viernes 7 o martes 11 de junio.





Cuto Guadalupe sobre Yahaira Plasencia

Como se recuerda, en mayo de 2023, Plasencia señaló que no entendía la razón por la que su presencia le incomoda al exfutbolista. “Nunca en mi vida lo he visto, le caigo mal seguro (...) Te juro que no sé y tampoco (no te interesa), la verdad que no”, contó a Carlos Carlín.

Ante ello, Cuto aclaró su indiferencia con la expareja de su sobrina. “La prefiero lejos, años luz. ¿Sabes el significado de odiar o que no me cae? Yo pienso que ella nunca supo lo que es la humildad, ni va a saber lo que es la humildad”, dijo.

“Porque cuando tú eres humilde, tú tienes que ser siempre el mismo. Y si tú no respetas a la prensa o quieres que no te hagan preguntas y dices: ‘que no, esto no’”, agregó.

