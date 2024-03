Pese a sus desgarradores testimonios sobre los presuntos maltratos e infidelidades de Christian Cueva, Pamela López dejó en ‘stand by’ su divorcio con ‘Aladino’ y habría viajado a Barcelona, según Rodrigo González.

Como se sabe, la aún esposa del futbolista viajó a Europa luego de que estallara el escándalo de infidelidad de ‘Cuevita’ con Pamela Franco. Inicialmente, se lucía en diversos paisajes de Suiza y Francia. No obstante, desde hace unos días no publica nada sobre los pormenores de su viaje.

En esta línea, Rodrigo González ‘Peluchín’ dejó entrever este lunes 4 de marzo que Pamela López sí habría llegado a Barcelona, lugar donde precisamente se encuentra Christian Cueva recuperándose luego de su operación a la rodilla.

“La Pamela López ha estado dándose unas vueltas por Barcelona, ¿habrá estado realizando compras? (...) Del fránces al catalán, será una hora en avión, te puedes ir en tren para que no te vea nadie”, expresó el popular ‘Peluchín’. “Llegó a Barcelona, eso no lo publicas, ¿no? Eso no lo publicas”, sentenció el conductor, aunque no precisó su fuente.





