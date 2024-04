La última edición de ‘Estás en todas’ ha dado de qué hablar y es que Jefferson Farfán dejó entrever que fue víctima de infidelidad y que por eso entendía la situación de su tío, el ‘Cuto’ Guadalupe, declaraciones que fueron rápidamente relacionadas con la relación que tuvo en el pasado con Yahaira Plasencia.

“Qué cosa voy a decir si a mí también me cagar***”, fue la frase del exjugador de Alianza Lima que ha despertado polémica en el ambiente artístico.

Como era de esperarse, los medios de espectáculos buscaron la respuesta de la ‘Reina del Totó’, quien se mostró bastante incómoda con las constantes preguntas sobre la vida de ‘La Foquita’.

“¿Tú crees que se refirió a ti?”, preguntó la reportera. “El tema de Jefferson está cerrado hace muchos años, no me gusta tocarlo, no lo voy a tocar, igual le deseo lo mejor a él y a todo el mundo. Ya que me pregunten por él a estas alturas ya es demasiado. Ya pasó hace muchísimo tiempo, no me interesa tocarlo”, respondió la cantante de salsa.





