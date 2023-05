¿Es oficial? Al parecer los rumores de una separación de Rodrigo ‘Gato’ Cuba y la madre de su última hija, ale Venturo, son ciertos. Así lo demostrarían las imágenes que aparecer en el adelanto del programa de hoy de ‘Amor y Fuego’. El futbolista habría regresado a vivir con su madre tras una posible separación de Ale Venturo.

“Hoy a la 1:50pm. En “Amor y fuego” registramos el preciso momento que “El Gato” Cuba con maletas regresa a la casa de su madre, luego de separarse de Ale Venturo”, se escucha en el adelanto del programa de espectáculos.

¿SE MUDA?

Durante la última edición del programa ‘Magaly TV La Firme’ se aseguró que según fuentes Rodrigo Cuba ya no vive en la misma casa con Ale Venturo. Sin embargo, la pareja no se pronunciado hasta el momento.

“Hemos ido a averiguar y las averiguaciones nos han dado lo que nos han dicho un par de fuentes muy bien informadas es que Rodrigo Cuba se habría ido de la casa que compartía con Ale Venturo y que está quedándose en la casa de su mamá”, reveló la ‘Urraca’.

“Cuando no fui amada”

Además de eliminar todas sus fotos donde aparece junto al futbolista del Sport Boys en su perfil de Instagram, la empresaria Ale Venturo publicó un reflexivo video sobre habla del desamor y lo triste que es no ser correspondida.

“Cuando no fui amada como se debe, no pude pensar bien, no pude enfocarme en el trabajo, ni siquiera podía soñar en lo que podría ser porque estaba en un lugar tan malo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu”, se escucha en el video compartido por la empresaria.