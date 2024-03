El presentador de televisión, Marcelo Tinelli ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta luego de su aparición en un programa de televisión argentino, donde se desataron rumores de una posible separación con la modelo peruana, Milett Figueroa. Sin embargo, esta vez, la atención se centró en un inesperado reencuentro con su expareja, Marica Balli.

Tinelli fue invitado al programa ‘LAM’ para aclarar la situación sentimental actual con Figueroa, y para desmentir los rumores sobre un posible matrimonio o paternidad en un futuro cercano, como se había mencionado previamente en otro espacio televisivo. Sin embargo, lo que captó la atención fue la interacción con Marixa Balli, su expareja.

Según revelaciones del conductor Ángel Brito, Tinelli se acercó a saludar y besar a todas las mujeres presentes en el set, pero llamó la atención su efusividad al saludar a Balli, acompañando el gesto con piropos y muestras de cariño. La situación tomó por sorpresa a más de uno de los televidentes, especialmente considerando los rumores sobre la relación con Figueroa.

Ante las miradas atónitas de los presentes, Tinelli trató de restar importancia al encuentro, argumentando que Balli es una amiga y que simplemente estaba saludando a todos de la misma manera. Sin embargo, la escena no pasó desapercibida y generó especulaciones sobre el estado actual de su relación con Figueroa.

Una de las panelistas del programa expresó su sorpresa y preocupación ante el coqueteo entre Tinelli y Balli, sugiriendo que este tipo de acciones solo se realizarían si el presentador estuviera soltero. Este comentario alimentó aún más los rumores sobre una posible separación entre Tinelli y Figueroa.

Aunque Marcelo Tinelli trató de restar importancia al encuentro y mantener un tono de humor, su reencuentro con Marixa Balli ha avivado las especulaciones sobre el estado de su relación con Milett Figueroa, generando un nuevo capítulo en la saga mediática que rodea al popular presentador argentino.





Milett Figueroa deslumbró en Argentina Fashion Week sin la presencia de Marcelo Tinelli

La modelo peruana, Milett Figueroa, hizo su esperado debut en la pasarela del Argentina Fashion Week, cautivando a todos los presentes con su elegancia y encanto. Sin embargo, el evento estuvo marcado por la ausencia de su pareja, el popular presentador Marcelo Tinelli, quien no estuvo presente en un momento tan importante para ella.

Figueroa sorprendió a la audiencia al lucir un deslumbrante vestido de novia diseñado por Verónica de la Canal, en el marco de la apertura del Fashion Week bajo el tema “cartas de amor en tiempos de guerra”. El vestuario de la modelo, que incluía transparencias con estampado de flores plateadas y un corset que realzaba su figura, recibió elogios por su elegancia y sofisticación.

“Increíble, me encanta la pasarela. Con ‘Vero’ me sentí cómoda y su vestuario de temática romántica. Lo hemos disfrutado como una experiencia hermosa (...). Aquí hay de todo, hay extravagancia, el romanticismo. Sobre todo me encanta ser espectadora. Además de ser modelo, me gusta consumir la moda. En Argentina hay para todos los gustos. Así que siempre hay algo para mostrar”, expresó la modelo peruana en una entrevista con un medio argentino.

A pesar del éxito de su debut en la pasarela, la ausencia de Marcelo Tinelli no pasó desapercibida. Figueroa, quien ha descrito a Tinelli como “su complemento, un hombre cariñoso y atento”, expresó su esperanza de que pueda acompañarla en futuros eventos importantes para su carrera. Esta ausencia generó especulaciones entre los seguidores sobre el estado de la relación entre la pareja.

A pesar de la falta de Tinelli en el evento, Milett Figueroa brilló con luz propia en Argentina Fashion Week, consolidándose como una figura destacada en el mundo de la moda y el espectáculo, mientras continúa compartiendo su pasión por la moda con el público argentino y mundial.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.