La cuenta oficial de Instagram de Jefferson Farfán ha sido desactivada sin previo aviso, dejando a sus seguidores y fanáticos desconcertados. Aunque no se han revelado los motivos exactos detrás de la desaparición de la cuenta, se especula que podría estar relacionada con los recientes escándalos que han rodeado al exjugador de Alianza Lima.

Conflictos con Melissa Klug

Uno de los principales focos de controversia ha sido su relación con la madre de sus dos hijos, Melissa Klug. La situación entre ellos ha sido pública y tumultuosa, con Klug expresando abiertamente su preocupación por la falta de tiempo que Farfán dedica a sus hijos.

Esta situación ha generado una serie de enfrentamientos y tensiones entre ambos. La empresaria le ha pedido públicamente al exseleccionado nacional que pase tiempo son sus hijos. Además, dijo estar cansada de las demandas e indirectas de Jefferson, pues solamente se dilatan y ella gasta dinero y energías en procesos que no terminan.

"Él me puede decir lo que quiera, pero mala madre jamás. Esos niños necesitan a su papá, necesitan tiempo, necesitan compartir cosas con él, yo siempre los tengo, a mi me encanta disfrutar con mis hijos, no me he perdido nada de ellos" , aseguró.





¿Qué pasó entre Jefferson y Olenka Mejía?

En días recientes, se hicieron públicos unos chats en los que se dejaría entrever que Jefferson Farfán habría estado saliendo con Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia. En respuesta, el exfutbolista interpuso una demanda por difamación contra Mejía, exigiendo una compensación de 1 millón de soles.

De acuerdo a revelaciones emitidas en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, Olenka habría perdido un bebé de Jefferson tras un aborto espontáneo. La mujer reveló que el exfutbolista la ayudó en su recuperación.

"Yo me puse mal, un día empecé a tener hemorragia a botar coágulos y es ahí cuando yo me dirijo a una clínica. Le comunico inmediatamente a él (Farfán), y él me dice: 'tú tranquila, va ir una persona que es de mi total confianza", dijo.





La demanda entre Jefferson y Magaly

Por otro lado, Farfán también se encuentra inmerso en un proceso legal con la reconocida periodista Magaly Medina, a quien demandó por difamación en el 2019.

Según la información oficial, se esperaba que la sentencia en el caso fuera dictada el pasado 30 de mayo. Sin embargo, el exfutbolista se mostró indignado al conocer que la juez a cargo del caso fue removida, generando aún más controversia en torno a este proceso legal.

"Me veo en la necesidad de hacer con TOTAL INDIGNACION la correspondiente denuncia pública ante TAN BURDA Y NOTORIA MANIOBRA DILATORIA que atenta contra la correcta administración de la justicia. (...) Me pregunto, ¿tanto es el poder de Magaly Medina? (…) Este es un partido que me jugaré a fondo y hasta el final" , escribió en un comunicado.





