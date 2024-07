Mientras todos los medios de espectáculos se encontraban aguardando en los exteriores de la casa de Pamela Franco por la supuesta presencia de Christian Cueva al interior del inmueble, el cantante Christian Domínguez fue captado llegando a la vivienda de su expareja.

Luego de difundir las imágenes en su programa ‘Todo se Filtra’, Kurt Villavicencio lanzó fuertes críticas en contra del líder de La Gran Orquesta Internacional por aparecerse en el inmueble donde vive la cantante en medio de la polémica con el ‘Aladino’.

“¿Qué hacía ahí? Quizá fue a recoger la última ropa que le quedaba, como de repente Pamela ha vuelto con Cueva”, empezó cuestionando el popular ‘Metiche’.

Para el conductor de Panamericana Televisión, el cumbiambero estaría aprovechando la polémica que envuelve a la madre de su hija para hacer show.

“Christian Domínguez sabía muy bien que todos los de prensa estaban parados en la puerta del edificio de su ex, has ido a hacer show, porque lo único que lo ata a él con ese departamento es su hija, y la hija no está”, criticó.









Pamela Franco niega que Cueva le haya pagado fiestón

Pamela Franco se cansó de las críticas y no dudó en contar en su verdad en ‘América Hoy’. La cantante de cumbia aseguró que Christian Cueva no tendría relación con los regalos que recibió por su cumpleaños y de la costosa fiesta de que realizó en Pachacámac.

Como se recuerda, se difundieron imágenes en donde se veía la camioneta de Christian Cueva en la fiesta que celebraba la artista por sus 36 años. Además, en redes sociales se especula que gran parte del dinero empleado para contratar las orquestas y comida en la reunión llegaron por parte del pelotero.

Incluso, Janet Barboza reveló que el popular ‘Aladino’ habrían enviado a la ex de Christian Dominguez flores azules, almuerzo y botella de vino como regalo de cumpleaños.

Ante ello, Pamela Franco salió a dar la cara y desmintió tal afirmación en una conversación de WhatsApp que tuvo con el equipo de ‘América hoy’: “Amiga, esto es sencillo, celebré mi cumpleaños como quería porque pude darme ese engreimiento porque me saco el ancho trabajando y nadie me ha dado nada”.





