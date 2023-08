Brunella Horna aprovechó su participación de esta mañana en ‘América Hoy’ para corregir una información errónea que había dado sobre su embarazo. La conductora había asegurado que tenía seis meses de gestación, pero esto no es así.

Según confirmó la chiclayana, su médico le aclaró que en realidad tiene cinco meses . Asegura que el error se dio porque se encontraba muy nerviosa.

“Tengo que aclarar algo, me he confundido, no tengo seis meses, no me casé embarazada, mil disculpas a todos en casa, tengo cinco meses, porque el doctor me habla de semanas, tengo 24 semanas. Tengo cinco meses y medio, según el doctor. Ni le escriban que está un poco molesto”, aclaró entre risas la popular ‘Baby Brune’.

Será niño

Brunella Horna y Richard Acuña se convertirán en padres de un varoncito y el pasado 15 de agosto lo dieron a conocer EN VIVO en el programa ‘América Hoy’. Edson Dávila fue el encargado de anunciar la revelación ante la emoción de Ethel Pozo, Janet Barboza y Sofía Franco, quienes no dudaron en felicitar a la modelo.

Un bebé soñado

La modelo y empresaria, quien decidió alejarse de la televisión debido a complicaciones en su embarazo, abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram para responder las dudas de sus seguidores sobre gestación.

“Es un bebé soñado hace mucho tiempo. Rezábamos y rezábamos para que se nos cumpla el milagrito y después de casi un año llegó”, respondió la modelo al ser consultada sobre si planificó la llegada de su bebé.

La esposa de Richard Acuña también contó cuál fue su primera reacción al enterarse que se convertiría en madre después de pasar un año tratando de concebir un bebé. “No paré de llorar de felicidad. Fue el día más hermoso de mi vida”, contó.