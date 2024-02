Con la aproximación del ‘Día de San Valentín’, Keiko Fujimori no tuvo mejor idea que revelar cuáles son sus planes para mencionada festividad y sorprendió a todos sus seguidores con un video en sus redes sociales.

“¿Qué planes para este 14 de febrero para una solterísima de casi 50 años como yo? Inicialmente pensaba que ir al cine sería una mala idea porque todos van a estar haciéndose cariñito y yo comiendo mi canchita solita. Descartado”, dijo.

La excandidata presidencial dijo que no cuenta con la presencia de sus hijas, ya que tiene sus propios planes. Además, contó que le sugirieron descargarse la aplicación de citas, Tinder.

“Pensaba decirle a mis amigas para hacer algo, pero todas tienen sus galanes, así es que: qué disfruten. Luego me sugirieron por qué no te bajas Tinder, pero la verdad no estoy preparada todavía ¿O sí?”, concluyó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Christian Domínguez en América Hoy