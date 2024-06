La influencer y creadora de contenido conocida como ‘La Mana’ ha emitido una disculpa pública hacia el cantante Deyvis Orosco y su esposa Cassandra Sanchez De Lamadrid, tras haber afirmado que el artista fue infiel.

A través de sus redes sociales, ‘La Mana’ compartió un extenso mensaje en el que reiteraba sus disculpas por los comentarios inapropiados. “Buenas, primero paso a escribir que reitero nuevamente mis disculpas a Deyvis y su esposa por los titulares. El error fue mío, porque no venía al caso hablar de ello”, señaló la influencer, admitiendo que sus declaraciones fueron inapropiadas y fuera de lugar.

En su mensaje, resaltó que siempre ha mantenido una buena relación con los artistas a los que dedica su contenido y reconoció que cometer errores es parte de su camino como creadora.

Comunicado de 'La Mana'. (Captura: Instagram)

“En este camino que tengo como creadora de contenido, seguramente este no será mi primer error, pero uno tiene que reconocerlo (…) Siempre he tenido un buen ambiente con todos los artistas que les hago contenido y también les agradezco a ellos”, mencionó, mostrando su disposición a aprender de sus equivocaciones y a mantener un ambiente respetuoso y profesional.

Esta disculpa pública busca reparar el daño causado por las acusaciones y reafirma el compromiso de ‘La Mana’ con la responsabilidad y la ética en su labor como influencer. La situación destaca la importancia de la veracidad y la consideración en el manejo de información sensible, especialmente cuando se trata de la vida privada de las figuras públicas.





‘La Mana’ aseguró que Deyvis Orosco habría sido infiel

La conocida tiktoker Geraldine Vílchez Domínguez, más conocida como ‘La Mana’, reveló durante una entrevista con Kathy Sheen que el cantante de cumbia le habría sido infiel a la hija de Jessica Newton.

Sin pelos en la lengua, la influencer contó en ‘ChimiChurriEnTRIVU’ que el ‘Bomboncito de la cumbia’ se veía con una amiga suya muy cercana, y que ambos se encontraban tras su concierto.

‘La Mana’ también reveló que estos supuestos encuentros clandestinos eran luego que Deyvis Orosco embarcara a Cassandra Sánchez en otro vehículo tras finalizar sus shows con el fin de evitar sospechas.

“No estén dando de más por ellos porque al final se van con otras en algún evento, es más. Yo conozco a una amiga mía que salía con él, que era como que estaba en un concierto, él se iba con ella (la amiga) y a su mujer la mandaba en otro carro”, dijo ‘La Mana’.

Según aseguró, esta situación habría ocurrido cuando el artista ya tenía una relación con Cassandra. “Ese es perro, ese es perro. Obviamente tuvieron algo ahí. (…) Conozco también varias chicas que han tenido cosas ahí con el muchacho”, agregó.

Finalmente, no pudo precisar a dónde se habría ido Deyvis Orosco con su amiga. “Eso si no sé exactamente, lo que sí me dijo es que los carros se cruzaron. (…) Antes de Cassandra ellos habían salido, un ‘remember’ así. De todas maneras (jugaron a las manitas calientes) o hizo que le cante el arbolito”, señaló.





