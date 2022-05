Fiorella Retiz fue ampayada hace casi un mes con Aldo Miyashiro y desde entonces estuvieron en el ojo de la tormenta. Tras el hecho, el conductor de televisión se disculpó y se alejó de la televisión, y ella decidió compartir un comunicado donde expresaba lo mal que sentía.

Como ‘mea culpa’, Retiz decidió eliminar todas sus publicaciones en redes sociales y alejarse un poco de la situación mediática. Sin embargo, el arrepentimiento que tuvo al inicio quedó atrás, ya que decidió eliminar el post donde ofrecía disculpas a quienes se ofendieron por su ‘ampay’.

Desde el último miércoles, Fiorella empezó a compartir historias en su cuenta de Instagram donde demostraba que se encontraba disfrutando de días de relajo lejos de la ciudad.

Y este jueves, la reportera decidió difundir más imágenes de su estadía en una playa y lo que llamó la atención es que volvió a postear una fotografía de ella donde luce un bikini. “Aprovechando el paisaje tan lindo, una foto”, escribió como descripción.

Además, del post de disculpas donde pidió perdón y expresó “su dolor y pena”, ya no hay rastro. “Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy las gracias de corazón”, decía.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con Luis Carlos Burneo, youtuber y creador de “La Habitación de Henry Spencer” que en febrero de este año cumplió 15 años creando contenido para internet de forma ininterrumpida.