Luego de ser calificado como el peor arquero del Perú por parte de Jefferson Farfán, Paco Bazán decidió descargó toda su artillería contra la ‘Foquita’ en su podcast ‘Con Señal’ que conduce con Erick Delgado.

El presentador de ‘El deportivo en otra cancha’ empezó su programa comiendo un cachito de mantequilla y lanzando su lista de canciones para relajarse. “Torero, Santo Cachón, Toro Mata”, esto en clara referencia al escándalo que protagonizó Yahaira Plasencia cuando le fue infiel al ‘10 de la calle’.

Lejos de solucionar sus problemas en los tribunales, Paco Bazán desafió a Jefferson Farfán para verse a cara a cara, encuentro que el exfutbolista de Alianza Lima ha descartado.

“Si fuera fútbol de tú a tú, te invitaría y ahí se ven los gallos, ahí nos desahuev… Me han dicho de todo, yo lo tomo deportivamente porque entiendo el negocio, yo no voy a hacer que el Poder Judicial pierda tiempo en niñerías, pero bueno, es su costumbre”, arremetió el presentador en declaraciones para ‘Magaly TV: La Firme’.

En otro momento, el exfutbolista de Universitario de Deportes le recordó a Jefferson Farfán su frustrada entrevista con Magaly Medina en Rusia, la cual nunca se llevó a cabo porque el expelotero blanquiazul se negó a salir de su dormitorio.

“No tengo la culpa que me inviten (al programa de Magaly Medina). A mí me invitan y yo voy, a ti también te han invitado y tu no vas. Es más, llegó a tu casa en Rusia y no bajaste, te quedaste en el segundo piso escondido en un closet”, fue el mensaje de Paco Bazán a Farfán.





Paco Bazán ‘dispara’ contra Farfán y Butrón:

Paco Bazán y Jefferson Farfán continúan protagonizando diversos enfrentamientos con adjetivos de grueso calibre. Esta vez, el conductor de ATV volvió a generar controversia al burlarse de la presencia de Leao Butrón en el podcast “Enfocados”, programa digital conducido por el ‘10 de la Calle’ y Roberto Guizasola.

“Harto picante en Encuernados con el super héroe ‘capitán descenso’. No me la pierdo. Felicitaciones mi hermano, ‘Cucurucho’ y JR10 están en su prime. Lo mejor de lo mejor”, escribió Paco Bazán en la promoción de la entrevista.





