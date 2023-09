El cantante Bryan Torres utilizó su cuenta de Instagram para anunciar el rompimiento de su relación con Samahara Lobatón, esto luego de haber formalizado su romance hace tan solo unas semanas.

“¡Breve y directo! No tengo más una relación con la señorita Samahara Lobatón”, fue el corto mensaje que dejó la expareja de la hija de Melissa Klug para anunciar que han terminado su relación.

Esto ha tomado por sorpresa a los seguidores de la influencer, pues hace solo dos días la joven lo llenaba de elogios y lo defendía de ‘La Blanca de Chucuito’.

“Tiene que ceder, Bryan es un gran chico la verdad, no creo que seamos muy distintos, solamente que mi trabajo es de día y el de él de noche, es un chico de noche, pero yo lo entiendo, varias veces lo he acompañado a sus presentaciones y la verdad es que yo soy juergueraza, así que a mí me gusta”, declaraba para el programa ‘América Hoy’.

Captura de pantalla de Bryan Torres.

