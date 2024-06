Sassa de Osma, modelo peruana que contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, miembro de la Casa Real de Hannover de origen alemán, se convirtió en portada de la exclusiva revista digital Vanity Fair.

La abogada y diseñadora concedió una extensa entrevista al citado medio donde se sinceró sobre su vida amorosa, además de reflexionar sobre la diversidad cultural en nuestro país.

Aunque intenta llevar su vida personal alejada de los reflectores, la joven peruana se animó a contar por primera vez cómo conoció a su esposo, Christian de Hannover, un descendiente de la reina Victoria a quien conoció con 18 años en Perú.

“Alguien cercano a mi familia lo conectó con mis primos y amigos, y así sucedió todo”, contó Sassa antes de asegurar que siempre tuvo claro que quería pasar el resto de sus días junto al padre de sus hijos.

“(¿Cuándo se dieron cuenta de que lo suyo iba en serio?) Yo vivo al día, y creo que los dos nos tomamos así la relación desde el principio, en el sentido de que si hoy estamos contentos y felices, seguiremos juntos. Si una pareja joven mira demasiado hacia el futuro puede llegar a preguntarse: ‘¡Guau!, ¿casarme para toda la vida?’, yo no me he centrado tanto en eso como en el presente, en saber que estoy feliz y que Christian es una persona con la que comparto valores como la empatía para formar una familia. Siempre quisimos tener hijos, pero no todas las parejas piensan así. Compartíamos un proyecto de vida”, enfatizó.









En otro momento, Sassa de Osma fue consultada sobre el legado cultural que representa su familia en nuestro país y es que su tío bisabuelo, Pedro de Osma y Pardo fundó la sede del Museo Pedro de Osma en 1906, el cual alberga la colección de arte virreinal más importante de Perú.

“Perú es lo que es hoy por la influencia que nos dejaron los españoles. Nuestra identidad también la moldea la influencia de China, de Japón, en el siglo pasado de Italia, porque después de la II Guerra Mundial muchos italianos se instalaron allá, de Palestina, africana… Perú es una mezcla de culturas y de razas, y eso es lo que nos hace únicos”, sostiene la modelo.









