La actriz estadounidense Sarah Jessica Parker, que fue presentada como imagen de Ripley en Lima, aseguró que se encuentra maravillada en nuestro país.

"Ha sido muy lindo estar aquí. He estado 60 horas en el país, tuve un día libre y me fui a conocer la ciudad lo más que pude", indicó la actriz. Incluso, la actriz de la serie Sex and the City prometió volver para conocer Machu Picchu.

"Me gustaría volver, y esta vez con mi familia, para ver Machu Picchu. Es espectacular, es una de las 7 Maravillas del Mundo, ver los museos, ir de compras, viajar por todo el lugar. Perú no se va a ir a ningún lugar, Perú me va a estar esperando", dijo la reconocida actriz de Hollywood.

En otro momento, la artista señaló que no se considera un ícono de la moda. "No me considero un ícono de la moda. La gente me da este estatus, pero creo que, cuando vives en la ciudad y vas a tomar el bus o sales de un restaurante y ves a mujeres tan diferentes, eso es inspirador".

También habló sobre los rumores de la tercera temporada de la serie Sex and the City. “No se ha conversado de la tercera parte de la película, tendríamos que tener tiempo para poder reunirnos de nuevo. Para mí fue una bonita experiencia, una etapa muy importante porque cambió mi vida”, concluyó Sarah Jessica Parker.