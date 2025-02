Santiago Suárez sobre denuncia de violencia sexual: "Estoy esperando los resultados de la investigación"

Luego de cuatro meses de silencio tras la denuncia de abuso sexual en su contra, el actor Santiago Suárez reapareció públicamente para señalar que el proceso legal sigue su curso y que está a la espera de los resultados de las declaraciones de los testigos y del pronunciamiento de la Fiscalía.

"Estamos esperando los resultados de unas declaraciones que tenemos de unos testigos, esperando los resultados y que se pronuncie Fiscalía. El resultado va a hablar por sí solo", expresó Suárez, quien fuera pareja de la también actriz Raysa Ortiz.

El actor afirmó que siempre ha estado dispuesto a colaborar con la justicia y reiteró su inocencia. "He trabajado con mujeres toda mi vida, vengo de una familia donde la mayoría son mujeres. Soy totalmente inocente, y con eso me quedo", concluyó.

Sobre la denuncia

Santiago Suárez fue denunciado por el delito de violencia sexual por una mujer extranjera que prefirió mantener su anonimato. Según información difundida por el programa 'Magaly TV, la firme', el hecho ocurrió el viernes 11 de octubre del año pasado en el departamento del actor, ubicado en Miraflores.

La denunciante relató que conoció a Suárez en un bar del mismo distrito y que, tras una conversación, ambos se dirigieron al departamento del actor con el pretexto de recoger una botella de tequila. Una vez allí, según su testimonio, Suárez la habría agredido sexualmente, a pesar de su negativa.

Desde que se hizo pública la acusación, Santiago Suárez señaló que ha enfrentado dificultades económicas. Explicó que, debido a la falta de ingresos, tuvo que vender su automóvil y alquilar su departamento para generar recursos. "Ya son varios meses en los cuales no tengo ningún tipo de ingresos. Mi madre depende de mí, mi familia depende de mí", comentó.

En el aspecto emocional, el actor confesó que ha buscado ayuda profesional. "Es un tema sumamente delicado, en el que está en riesgo tu libertad, y tu libertad no tiene precio. No duermes, entras en depresión, infinidad de cosas", relató.

Finalmente, Santiago Suárez manifestó su deseo de que el caso concluya lo antes posible. "Me he mantenido alejado, pero ya quiero que esto acabe, ya no puedo más", señaló. El actor sigue sosteniendo su inocencia y justifica que las pruebas presentadas demostrarían su versión.

