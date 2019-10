Sandra Plevisani sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales al revelar que conoció al cantante estadounidense Bon Jovi, quien el pasado 2 de octubre dio un concierto en nuestra capital.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de televisión peruana publicó una instantánea en la que aparece posando junto al intérprete de “This House Is Not for Sale”.

“Increíble encuentro con @bonjovi. Súper simpático y gentil”, fue la leyenda con la que acompañó su publicación que cuenta con más 600 “me gusta”, una hora después de su publicación.

Los seguidores de Plevisani reaccionaron inmediatamente en los comentarios. “¡Ay no! Me desmayo, mi sueño dorado en esta foto”, “Qué envidia”, “Wow, qué hermoso encuentro”, “Lo máximo”, “Lo máximo, me imagino la felicidad”, dijeron alguno de sus fans.

La legendaria banda Bon Jovi ofreció un concierto en nuestra capital, la noche del 2 de octubre en el Estadio Nacional.

La agrupación formada en Nueva Jersey en 1983 llegó a Perú como parte de su gira “This House is not for sale” y deleitó a su público con lo mejor de su repertorio y nuevas canciones.