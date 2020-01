Para el amor no hay edad. Eso parece saberlo muy bien la cantante Sandra Muente (29), quien recientemente se comprometió con su pareja, el productor musical Ricardo Nuñez (53). Así lo informó la emocionada novia a través de sus redes sociales.

La propuesta se dio durante el viaje que vienen dando en el norte del país. Para sorprenderla, Nuñez organizó una cena en la playa y colocó velas para acompañar la noche.

“Anoche, Rik me preparó una cenita sorpresa para ir cerrando nuestro viaje en Vichayito. Volvimos de un paseo por Máncora y llegamos al hotel en el que nos esperaba una mesita para dos adornada junto a la piscina, una guitarra y copitas para vino. Cenamos sushi y conversamos de lo hermosos que han sido estos casi 5 años juntos. Cinco años en los que hemos construido un edificio de amor sólido y bonito que ha sabido mantenerse de pie contra mil tormentas que han querido ponerse en nuestro camino”, narró la cantante.

Previo a mostrarle el anillo, le dedicó el tema ‘Hoy como ayer’. La abrazó y beso, y cuando llegó la hora del postre, lo que le sirvieron fue un platillo en el cual se encontraba el anillo de compromiso.

“Después llegó el postre que era en realidad un anillo hermoso que hizo que yo casi salte hasta el techo. ¡¡¡¿¿¿QUE HAS HECHO GORDO????!!!" (...) "No estamos como para eso todavía, sonaba en mi cabeza. Y después de este par de años en los que todo ha sido un poco movido, sé el esfuerzo grande que esto significó por que realmente no es que la economía esté en su mejor momento por aquí”, manifestó Muente.

Su publicación tuvo reacciones positivas, y varios personajes de la farándula la felicitaron por su compromiso, ya que su relación ha sido muchas veces criticada por los 24 años de diferencia que le lleva su novio. Sin embargo, Sandra Muente siempre le ha restado importancia a esos comentarios.

“Al inicio la gente me decía en las redes sociales: ‘Es muy grande, es muy mayor, podría ser tu padre’ (…) El amor es amor y no hay una diferencia a nivel emocional y mental. Yo soy de las que dice: ‘A mí no me importa con quién estés mientras estés feliz’”.