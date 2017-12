Sandra Muente: "Estoy contenta porque aparezco por primera vez en el cine"

¿Cómo te sientes con tu debut en el cine con la película 'Me haces bien'? ¿Cuál es tu personaje?



Estoy contenta porque aparezco por primera vez en el cine, pero antes ya había hecho varias obras de teatro. La película tiene cuestiones musicales y son seis historias que se entrelazan. Mi personaje es ‘Jessica’, una cantante exitosa que tuvo que dejar la carrera porque se dedicó a su hijo que nació sordo... Comparto roles con Sergio Galliani, Alexandra Barandiarán y Rodrigo Stanbury.

¿Crees que se sigue dando más importancia a los chicos reality en la actuación y la música?



A mí no me molestan los realitys, tengo amigos que han participado en los programas de competencia física, pero (los productores) tienen que ver el talento de las personas que no son mediáticas. Sería bueno que sean equitativos. En mi caso, quiero seguir creciendo, uno no se hace actor de la noche a la mañana, pero la actuación complementa también mi carrera musical.

¿Cómo te va en tu faceta musical? ¿Qué otras actividades vas a realizar?



Estoy preparando mi segundo disco y sí que me he demorado en hacerlo por todas las actividades que he tenido, pero voy a sacar algo propio y nuevo. ¿Mis otros proyectos? Vamos a realizar una obra de teatro y también estamos viendo la posibilidad de hacer otra película. Lo que sí me gustaría es actuar en televisión para seguir aprendiendo. Vamos paso a paso.