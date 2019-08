Sandra Muente confiesa que sufre esta enfermedad con un reflexivo mensaje

A través de su cuenta de Instagram, la cantante Sandra Muente compartió la misma foto con y sin retoque de Photoshop. La publicación está acompañada de un mensaje de amor propio.

“Por lo general, todos retocamos un chiqui nuestras fotos. (Si eres del 1% que no les pone filtro ni edita nada, bacán, pero ciertamente estas apps, existen por eso) y está bien hacer lo que uno quiera hacer con sus fotos, con su cuerpo, con su vida, pero, por favor, no permitas que lo que la gente dice haga que te frustres y te obsesiones con cambiar lo que eres debido a la inseguridad que la crueldad de las personas te puede hacer sentir”, se lee al inicio del mensaje.

En el post de Instagram, la cantante y exconductora radial también da detalles de la enfermedad que padece y que reveló mientras formaba parte del programa “El artista del año”.

“Yo he pasado por mucho. Sufro de un desorden hormonal llamado hiperprolactinemia. Básicamente produzco cuatro veces más prolactina que una mujer normal y mi metabolismo es más lento que una tortuguita floja. He pasado por 23,680 planes alimenticios con control de calorías en los últimos 6 años. (Ya. No tantos, pero si han sido como 4 o 5 y por períodos largos de tiempo) bajaba 3 kilos en 5 meses mientras mi novio bajaba 10 kilos en 4 meses”, cuenta Muente.

En la actualidad, la cantante cuenta con un tratamiento que ha ordenado su alimentación y como rutina física ha optado por “bailar un montón” y entrenar en el gimnasio, además de someterse a tratamiento corporales complementarios.

No obstante, Sandra Muente asegura que lo más importante es que está feliz consigo misma y que lo mejor es no escuchar los crueles mensajes de ciertas personas.

“Estoy feliz conmigo. Si cambio mañana seguiré feliz porque he aprendido a agradecer y amar mi proceso. La gente puede ser muy cruel ya que la ignorancia lleva a la violencia. No escuches. Enfócate y ámate”, finaliza.

Hay que recordar que hace unos meses la cantante reveló que en las redes sociales recibía todo tipo de críticas por su sobrepeso y que, incluso, solían preguntarle si estaba embarazada.