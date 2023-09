Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos llevan alrededor de 9 meses de relación y parecen estar en su mejor momento. En una entrevista reciente, la exmiss Grand Perú expresó su ilusión de casarse pronto con el boxeador, pues está convencida del futuro de su compromiso.

“Si sucediera (Jonathan le diera el anillo), ya sea una súper roca o el anillo que él eligiera, sería súper feliz porque es símbolo de su amor y compromiso que quiere tener conmigo. Esas cosas son invaluables, valoro mucho más de que cuánto puede costar”, dijo la modelo a Trome.

Jonathan, por su parte, aseguró que tienen una relación “de verdad”, es decir, de las que apuntan a llegar hasta adultos mayores, pese a que lleven poco tiempo.

Sobre planes de casarse, Samantha se muestra muy convencida: “sí quiero pasar el resto de mis días con él, me siento cómoda, quiero que siga siendo mi hombre. Sí quisiera casarme con él”, afirmó.

El boxeador respaldó los planes de su novia y añadió que han hablado de casarse en la playa.

Por otro lado, hace poco Maicelo apareció en una fotografía en la ‘Casa de Magaly’ como parte de un juego, en el que los habitantes le dijeron diversos calificativos negativos sobre su aspecto físico, como ‘horrible’, ‘media lengua’ y ‘feo’.

Al respecto, Batallanos admitió que le fastidia que lo traten así, pero que a su novio no le interesa: “no me gusta que se expresen así del hombre que amo, pero él es un hombre tan seguro de sí mismo que sé que a él no le importa. Las personas que están ahí son de un nivel que dejan mucho que desear, así que no significan nada. Es admirable la posición de Jonathan porque él jamás hablará mal de una mujer”, sentenció.









