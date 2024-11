Samantha Batallanos se internacionaliza: Modelo estaría en el reality 'Palabra de Honor'

La modelo Samantha Batallanos tuvo que dejar sus proyectos con 'América televisión' para anunciar su ingreso al reality chileno 'Palabra de Honor'.

La influencer no estará sola, ya que en el programa se encuentra Anyella Grados, exMiss Perú, quien fue destituida por la organización luego de difundirse videos de ella en estado de ebriedad.

Fabio Agostini, también, es uno de los favoritos del programa, tras ganar en 'Tierra Brava' y haber ingresado por algunas semanas a 'Ganar o Servir'.

Samantha se defiende tras realizarse una luxación de costillas con el doctor Fong

La modelo fue blanco de críticas tras conocerse que se realizó una luxación de costillas con el cuestionado doctor Victor Fong. Ahora cuenta su versión.

Samantaha aclaró que no es insensible al dolor de los familiares de la ‘Muñequita Mily’. "Siento mucha pena por lo que pasó (con Mily) y sabes que mi intención nunca es ir contra nadie, solo que tengo un contrato desde hace años con la clínica", contó.

Por otro lado, señaló que las críticas le afectan y que necesita llevar apoyo psicológico. "Estoy hablando con mi familia sobre asistir a terapia, ellos me están ayudando bastante. Anímicamente, no me siento tan bien, siento que como si todo esto fuera un atropello hecho por mí misma", reveló para Trome.

"Espero (que ir a terapia) me ayude, porque antes fui, pero nunca sentí que valía la pena. Deseo encontrar alguien de verdad profesional que me ayude", refirió

