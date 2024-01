Samantha Batallanos vuelve a estar en el ojo de la tormenta al confesar que le propusieron participar en el reality chileno ‘Tierra Brava’ , pero que descartó la idea porque en ese tiempo estaba “enamorada”, fecha que coincide su relación con Jonathan Maicelo .

La exreina de belleza no dudó en compartir diversos episodios sobre su vida en el podcast de Giancarlo Cossio, donde ahí reconoció sus deseos de estar en ‘Esto es Guerra’ y ‘Tierra Brava’, último proyecto televisivo que descartó.

La modelo aseguró que nunca tuvo un “sugar” y que le daría pena necesitar uno. “Nunca he necesitado. Todos han sido jóvenes, contemporáneos a mí. (Por) todo el talento que tengo yo me daría pena necesitar un sugar”, indicó.

La ex de Jonathan Maicelo mencionó que siempre deseó estar ‘Esto es Guerra’, pero no tenía las condiciones físicas. “Siempre he querido entrar, le dije a Peter ‘hazme un casting’”, mencionó.

Sin embargo, tuvo la oportunidad de ser convocada para el programa ‘Tierra Brava’, reality chileno donde concursa Fabio Agostini, Shirley Arica y Alexandra Méndez. “Tierra Brava fue la última propuesta que tuve, pero estaba enamorada y no quería perder eso. Me cerré muchas puertas”, indicó.

Por otro lado, Samantha no quiso profundizar la tormentosa relación que vivió al lado de Jonathan Maicelo, pero aseguró que ninguna de sus exparejas antes del boxeador la había agredido. “Nunca pasé por eso. El día que yo dije ‘se acabó’ fue cuando vi tanto odio y rabia en sus ojos”, dijo en referencia a la violencia vivió a manos de su expareja.

La modelo aseguró que no extraña a Jonathan Maicelo. “Tengo recuerdos malos que han opacado todo lo bueno que yo idealicé”, finalizó.

