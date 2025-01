“Le dije que no acepte canje en la cara”: Samantha Batallanos sobre operación de Maicelo

El boxeador y empresario Jonathan Maicelo sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una cirugía en la nariz tras años de golpes sufridos durante su carrera en el ring. La noticia generó diversas reacciones, incluida la de su expareja, la modelo Samantha Batallanos.

A través de redes sociales, Batallanos no tardó en compartir su opinión sobre el cambio físico del exdeportista. En un comentario gracioso en respuesta a una historia publicada por Samuel Suárez, creador de la plataforma Instarándula, la modelo escribió: “JAJAJAJAJAJA... No lo había visto... me matooo”, aludiendo al aspecto actual de Maicelo tras la intervención quirúrgica.

En unos audios difundidos posteriormente, Batallanos reveló que en varias ocasiones le aconsejó a Maicelo evitar realizar canjes para procedimientos estéticos, especialmente en el rostro, y optar por contratar a un cirujano reconocido.

“Espero que él esté contento, pero yo siempre le dije: no aceptar cualquier canje si es en la cara. Canje puede ser para otras cosas, pero cuando es en la cara no; tienen que invertir. Como si no tuviera plata para pagar un buen cirujano”, expresó Batallanos, haciendo alusión a la importancia de garantizar buenos resultados en una operación de esta naturaleza.

Pese a su crítica inicial, la modelo se mostró esperanzada con el resultado final. “Igual esperemos que sea la hinchazón. Las operaciones cuando recién se hacen pueden parecer raras... yo cuando me operé al principio estaba thriller, y luego ya se acomoda y todo bien. Me imagino que ese también es el caso”, concluyó.

Hasta el momento, Jonathan Maicelo no ha respondido a los comentarios de su expareja, aunque continúa compartiendo actualizaciones en sus redes sociales sobre su recuperación y sus actividades como empresario.

