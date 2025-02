Samantha Batallanos: "No estoy interesada en caerle bien o mal a alguien, ni en quedar bien o mal”

Aparece súbitamente como un torbellino a desordenarlo todo. A su violento paso roba miradas, sonrisas y cuchicheos. El portero voltea con discreción y el rumor de los mozos crece. ¿Será? Tal vez, quizás, parece, puede ser que sí… Segundos después se anuncia y rompe el silencio. Es ella, sí, con la noche de su larga cabellera azabache, sus ojos brillantes como carbones encendidos, su indudable metro y setenta y cuatro centímetros, y sus exuberantes labios impetuosos. Es Samantha Batallanos y acaba de entrar al bar del exquisito restaurante La Gloria, en Miraflores, vestida para matar. Ha escapado de la jungla televisiva como un felino en cautiverio que ahora camina en círculos por todo el lugar, repasando el perímetro de una jaula dorada invisible. Mira fijamente a la cámara, inmóvil, a pesar de que el fotógrafo intenta camuflarse. Se muda tres veces de ropa como una bestia chúcara. Como una fierecilla indomable que ha sobrevivido a dos asaltos a mano armada, dos programas de TV, una telenovela, un unipersonal, un Miss Perú y un Miss Grand Perú, una relación tóxica con un agresor, algunos expretendientes, pocos novios y unos cuantos ampays. Y de todo eso va a hablar en El Valor de la Verdad—si es que las negociaciones con la producción llegan a buen puerto—, el programa que vuelve a las pantallas y que pronto será emitido por Panamericana Televisión. Pero antes del sillón rojo, se confiesa de pie con Perú21.

¿Cómo llega al mundo del modelaje y luego al de la televisión?

Al modelaje, por contactos desde el colegio. A la TV, a raíz de que empecé a modelar y a estar en diversas ediciones del Miss Perú.

¿Qué tal fue la experiencia en Perú’s Next Top Model, en 2019?

Espectacular, pero siempre sentí que no fue justa mi eliminación, porque debí durar mucho más en el reality.

¿Volvería a concursar en el Miss Perú tras su experiencia de 2019, cuando fue la tercera finalista?

Siempre volvería al Miss Perú.

¿Cómo es su relación con Jéssica Newton, empresaria y organizadora del concurso del Miss Perú?

Para mí es igual que siempre. Yo nunca me hago problemas con nadie.

¿Cómo se siente trabajando en 'El reventonazo de la Chola' de América Televisión? ¿Qué otro tipo de programas o formatos televisivos le gustaría tener en un futuro?

Me siento de maravilla, me tratan como a una reina. Y me hacen sentir muy valorada y eso es lindo de sentir en tu lugar de trabajo.

¿Cómo lidia con la fama, la farándula televisiva y la constante exposición de su vida privada?

Superbién y normal. Tengo clarísimo que mi vida es pública y que los medios siempre estarán pendientes. La clave es manejar todo siempre de forma diplomática.

¿En qué se basa la anunciada “relación poliamorosa” que dice tener con el streamer e influencer conocido como Neutro?

Se basa en que nos tenemos mucho cariño y respeto. Siempre ha sido juego y show para nuestras redes porque eso siempre vendió mucho. A la gente le gusta.

¿Cree en el poliamor, en la relación tradicional o en cualquier otra forma de relación?

Creo en todo lo que nos dé libertad y que nos haga feliz. Para mí todas las formas de relacionarse interpersonalmente, como las antes mencionadas, son totalmente válidas.

Dice que es “desinhibida”, que no tiene vergüenza de hablar de temas tabú. “Soy una persona de mente abierta”, concluye. ¿Cómo describiría su desinhibición?

Creo que mi mentalidad es libre y me agradezco por haber superado todas esas barreras que crean los prejuicios.

¿Cree que los peruanos son muy conservadores?

Soy feliz como soy y no me importan las críticas buenas ni malas, porque no estoy interesada en caerle bien o mal a alguien, ni en quedar bien o mal ante algo o alguien.

¿Cuál es su arquetipo romántico? ¿Qué debe tener una pareja?

Debe ser una persona equilibrada. Que me dé prioridad. Que sea exitoso. Que yo pueda aprender de él y admirarlo. Que sea sensible y ame a los animales. Y que me dé el verdadero trato de princesa.

Hace mucho trabajo social, aunque pocos saben de eso…

Está en mis planes tener un albergue de animales.

Ha sido una sobreviviente al maltrato contra la mujer. Las cifras de feminicidio son altísimas en este país. ¿Estamos en una sociedad machista? ¿Qué se podría hacer para solucionar esta tragedia?

Seguir apoyando a las mujeres sin juzgarlas o preguntarles cosas obvias como el “por qué dejaste que te hiciera eso”. Nadie tiene por qué juzgar a otra persona por malas decisiones que provienen de mil y unas razones como carencias, traumas, etcétera, que han sufrido en la infancia o a lo largo de la vida. Nuestra única tarea es ayudar, apoyar y buscar las soluciones más coherentes y saludables para esas personas. Ayudarles a elevar su autoestima, a que vean que todos tenemos un poder que solo está escondido, pero que en el momento en el que realmente lo vemos nos convertimos en seres invencibles e imparables.

Pocos saben que Carmen Lezama, primera alcaldesa de Los Olivos por el Fredemo, fue su abuela. ¿Qué recuerda de ella?

Bueno, sinceramente desearía mucho tenerla conmigo físicamente.

Su padre es Roberto Batallanos Lezama, un dirigente histórico de Acción Popular, exsecretario de desarrollo y defensa del patrimonio nacional. ¿Cómo es su relación con él?

Nos llevamos de maravilla. Mi padre también es mi manager y mi mejor amigo. Mi mamá y mi papá son mis personas favoritas. Ellos siempre han estado a mi lado y simbolizan lo más importante en mi vida.

¿Cómo fue su infancia y su adolescencia?

Muy tranquila. Siempre junto a mi mamá y mi papá y mis barbies.

¿Le atrae la política peruana? ¿Ve coincidencias y afinidades personales con Acción Popular o algún otro partido?

No. No sería de ninguno de esos partidos. Me da mucha pena la política de mi país, puesto que está manchada de corrupción. Tendría que evaluarlo pero desde otros caminos.

Entiendo que está estudiando Ciencias de la Comunicación. ¿Cuál es su horizonte?

La televisión. Es lo que más me gusta.

¿Cómo se ve de acá a unos años? ¿Qué otros proyectos tiene en mente?

Vivo mi presente muy agradecida. A seguir trabajando mucho para seguir creciendo y floreciendo.

AUTOFICHA

Ella participó en el reality Perú’s Next Top Model . También en el Miss Landscape International, donde fue segunda finalista. Otros concursos importantes fueron el Miss Perú (tercera finalista) y el Miss Grand Perú 2019, que ganó.

Samantha Elizabeth Batallanos Cortegana nació en San Juan de Miraflores. Tiene 29 años y empezó en el modelaje a los 15. Participó como coconductora en el programa Mi gente y en la telenovela musical Torbellino, 20 años después.

Tiene más de 308 mil seguidores en Instagram @samanthabatallanosoficial, 158 mil en TikTok y 113 mil seguidores en su cuenta de Facebook. Ella edita sus contenidos. También integró el teatro de stand up comedy Cachudas pero conchudas.

