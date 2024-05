Samahara Lobatón está envuelta en un nuevo escándalo y es que se conoció que la influencer se enfrentó, vía mensaje de texto, a la mujer que fue ‘ampayada’ saliendo junto a su expareja Bryan Torres de una discoteca en Lima.

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró los chats en los que la hija de Melissa Klug utiliza adjetivos de grueso calibre contra la joven llamada Alexa Gutiérrez, esto para recriminarle su cercanía con el salsero.

“Alexa, soy Samahara. ¿Quién te mandó a recoger o con quién quedaste para salir ese día? Yo no me voy a pelear por ningún hombre, en tu conciencia quedará qué tan cochina puedes ser tú, pero sí te voy a pedir que me digas con quién quedaste ese día”, se lee en uno de los mensajes.









La joven acusada de ser la tercera en discordia negó en todo momento conocer a Bryan Torres. Sin embargo, su respuesta no apaciguó la ira de Samahara Lobatón.

“No me digas que no lo conoces porque te he visto cuando le hablas por IG porque hasta después que yo terminé con él tenía abierto todas sus redes en mi teléfono, así que tampoco te hagas la coj… yo por hombres no peleo, pero si te gustan mis sobras, eso es tu problema y no el mío”, continuó Samahara.

Ante ello, Alexa la intentó tranquilizarla señalando lo siguiente: “Yo no necesito comerme tus sobras, no tengo nada con Bryan, lo conocí por un amigo en común que tenemos y estate tranquila que no va pasar nada con tu ex, si hubiera querido lo hubiera hecho hace rato, así que tranqui”, le indicó.

La versión de Alexa no convenció a la influencer y por el contrario, provocó que arremeta en su contra. “Ay Alexa, tú y yo sabemos muy bien que te gusta estar de p... detrás de lo que dejo. Porque la misma mier... con Youna que si no te lo comiste es porque no estaba acá. Tú no tienes códigos”, agregó la hija de Melissa Klug.









