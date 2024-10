¿Anunciarán pronto la boda? Samahara Lobaton y Bryan Torres se dan una nueva oportunidad

Atrás quedaron las peleas públicas. Después de superar sus problemas personales, Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecieron juntos, causando la sorpresa de sus seguidores. Además, anunciaron que se han dado una nueva oportunidad en su relación.

Samahara y Bryan destacaron que sus experiencias les han ayudado a madurar y mejorar como padres. "Hemos aprendido de nuestros errores... Tenemos una familia que debemos sacar adelante por los niños. Juntos, pero aprendiendo uno del otro siempre", señalaron.

Aunque Samahara no descartó inicialmente el matrimonio, reveló que ahora está abierta a nuevas posibilidades. "Nunca me imaginé ser mamá y hoy tengo dos preciosos hijos. Ahora no podría descartar nada", expresó.

Ambos estarán presentes en la quinta edición del Reggaetón Lima Festival, el 31 de octubre en el Estadio Nacional, junto a Tito "El Bambino", Nicky Jam, Yandel, Arcángel, Lenny Tavarez, Rkm & Ken-Y, De la Guetto, Nio García, Charanga Habanera, Los 4 de Cuba, Tony Dize, entre otros. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.



VIDEO RECOMENDADO: