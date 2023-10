En el más reciente episodio de ‘La Casa de Magaly’, Samahara Lobatón se animó a hablar de algunos momentos de su vida en los que estuvo involucrada la salsera Yahaira Plasencia.

Durante una conversación con Alfredo Benavides en el programa, Samahara Lobatón reveló que en una ocasión, una persona cercana intentó presentarle a Yahaira Plasencia, pero ella se negó rotundamente.

La hija de Melissa Klug dejó entrever que la relación de Yahaira y Jefferson Farfán habría destruido a su familia.

“Una vez (me la crucé) y no la saludé. Me la quisieron presentar, no tengo nada que hablar con ella (...) No tengo por qué saludarla (...) Es la amante, también (...) Romper una familia, ¿cómo vives con la culpa de que rompiste un hogar?” , expresó.