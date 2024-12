Samahara Lobatón se quiebra al recordar a su bisabuela en Navidad

En un programa especial por Navidad de 'América Hoy', Samahara Lobatón asistió para presentar a su segunda hija. Lo que comenzó como una celebración familiar tomó un giro emotivo cuando la joven fue sorprendida por un saludo de su madre, Melissa Klug.

El mensaje de Klug evocó el recuerdo de su abuela, doña Ángela, cuya ausencia se siente especialmente durante estas fiestas.

Melissa Klug, visiblemente emocionada, aprovechó la oportunidad para expresar su cariño hacia su hija y recordar a su propia abuela. "Gracias por esos dos tesoros que me regalaste, la dicha de ser abuela. Esta Navidad es un poco distinta porque no tenemos a la persona que más hemos amado en nuestra vida, pero la vida es así, todo continúa, estoy orgullosa del ser humano en el que te has convertido", fueron las palabras de la popular 'Blanca de Chucuito'.

El mensaje de su madre caló hondo en Samahara Lobatón, quien no pudo contener las lágrimas al recordar a su bisabuela, doña Ángela. La joven compartió con el público el profundo vínculo que unía a su familia con su bisabuela, destacando el papel fundamental que tuvo en la crianza de varias generaciones.

Con la voz entrecortada por la emoción, Samahara expresó: “Ella nos crió a todas, a mi mamá, a nosotras, estuvo con mi hija y lo que me da más pena de esto es que no pudo conocer a Ainara, no terminamos de disfrutarla”.

