Samahara Lobatón se presentó esta mañana en el programa de espectáculos ‘América Hoy’ para hablar sobre su fallida relación con el barbero Youna, sin embargo, no un detalle confirmado por ella fue centro de atención durante su participación: ella confirmó que cobra por aparecer en un set.

Reveló que la producción del programa conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza es “tacaña” porque no quería pagar lo que ella cobra.

“Yo tengo un tarifario para presentarme en todos los programas, acá lo saben y lo saben en los otros programas, este es mi trabajo y yo vivo de eso”, expresó la joven hija de Melissa Klug.

“Para la próxima rompen su chanchito. Hoy día, luego de 20 años que me piden bajar mi presupuesto... ¡Tuve que bajar si no llegaban! ¡Qué pobres! ¿Cuántos auspiciadores tienen? Armando, no seas tan duro (tacaño). ¿Quieres contenido? No seas tan duro. Ahora van a estar en quiebra un mes”, añadió disgustada.

¿QUÉ DIJO SOBRE YORDY REYNA?

“Quiero dejar claro que no he conocido a nadie, no estoy con nadie. En mi relación no ha habido ningún tipo de infidelidad y ambos lo tenemos claro”, reveló la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón.

Luego, al volver a ser cuestionada en el magazine ‘América Hoy’, la expareja de Youna respondió que “no hay terceras personas, no estoy enamorada de nadie y no tengo ninguna relación”.