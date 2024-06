“Ahí nomás”, dijo Samahara Lobatón tras quedar embarazada de su segundo bebé. La influencer anunció que no está en sus planes agrandar la familia.

La hija de Melissa Klug ha sido muy criticada desde que anunció su segundo embarazo. Para muchos usuarios, no era saludable la relación que mantenía con el músico Bryan Torres.

Como se recuerda, ambos protagonizaron fuertes peleas en la vía pública, lo que desencadenó el fin de su relación.

Durante su interacción en Instagram, la joven dio a conocer que tomó la decisión de no tener más hijos. La explicación de la influencer llegó cuando le preguntaron si no le daba miedo “volver a empezar”.

“Quienes me conocen, toda mi vida, desde niña, (saben que) he tenido mi instinto maternal a mil, me encanta estar con Xianna. Ella es mi mejor amiga. Yo hago todo con ella, somos como chicle. Tengo un bebé más porque Xianna cumplirá 4 y literalmente es ahora o nunca. Después de este bebé, me ligará la trompa que me queda. Cierro fábrica con 2 hermosos ángeles del señor”, escribió Lobatón Klug.





¿Cuánto tiempo de embarazo tiene Samahara Lobatón?

De acuerdo con Samahara, su segundo hijo nacería en octubre, pues tiene cinco meses de embarazo. Por otro lado, Samahara vive sola con su hija Xianna, fruto de la relación que tuvo con Yonathan Horna, mejor conocido como Youna, quien reside en Estados Unidos.





Samahara pierde los papeles con mujer ampayada con Bryan Torres

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró los chats en los que la hija de Melissa Klug utiliza adjetivos de grueso calibre contra la joven llamada Alexa Gutiérrez, esto para recriminarle su cercanía con el salsero.

“Alexa, soy Samahara. ¿Quién te mandó a recoger o con quién quedaste para salir ese día? Yo no me voy a pelear por ningún hombre, en tu conciencia quedará qué tan cochina puedes ser tú, pero sí te voy a pedir que me digas con quién quedaste ese día”, se lee en uno de los mensajes.

La joven acusada de ser la tercera en discordia negó en todo momento conocer a Bryan Torres. Sin embargo, su respuesta no apaciguó la ira de Samahara Lobatón.

“No me digas que no lo conoces porque te he visto cuando le hablas por IG porque hasta después que yo terminé con él tenía abierto todas sus redes en mi teléfono, así que tampoco te hagas la coj… yo por hombres no peleo, pero si te gustan mis sobras, eso es tu problema y no el mío”, continuó Samahara.

Ante ello, Alexa la intentó tranquilizarla señalando lo siguiente: “Yo no necesito comerme tus sobras, no tengo nada con Bryan, lo conocí por un amigo en común que tenemos y estate tranquila que no va pasar nada con tu ex, si hubiera querido lo hubiera hecho hace rato, así que tranqui”, le indicó.

La versión de Alexa no convenció a la influencer y por el contrario, provocó que arremeta en su contra. “Ay Alexa, tú y yo sabemos muy bien que te gusta estar de p... detrás de lo que dejo. Porque la misma mier... con Youna que si no te lo comiste es porque no estaba acá. Tú no tienes códigos”, agregó la hija de Melissa Klug.

