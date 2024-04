Mientras el doctor Víctor Barriga Fong sigue en el ojo de la tormenta por la muerte de la ‘Muñequita Milly’, el programa de Magaly Medina confirmó los rumores y reveló que Samahara Lobatón también fue una de las víctimas del cirujano.

La conductora de espectáculos mostró las fuertes revelaciones que la influencer hizo durante su participación en el reality ‘La Casa de Magaly’ donde afirmó que estuvo al borde de la muerte tras someterse a un procedimiento estético con el polémico cirujano.

“No me puse biopolímeros, me puse activegel, Fong me puso, abrieron la jeringa en mi cara, como el ácido hialurónico igualito. (…) Estuve un año muerta en vida. Sí lo demandé, pero yo tengo un acuerdo firmado con él. Me dio 30 mil dólares y un año entero él mantuvo mis gastos”, contó la hija de Melissa Klug.

La hija de Abel Lobatón contó que luego de colocarse activegel en las caderas y nalgas sufrió una septicemia, pero que ella no sería la única afectada con los procedimientos del Dr. Fong. “Él asumió todo por eso es que no peleé por más tampoco, pero no solamente estoy yo mal, tienen un cul... de chicas que están mal”, contó la novia de Bryan Torres.

Shirley Cherres no dudó en cuestionar a Samahara por haber optado por el dinero en lugar de denunciar al cirujano, no obstante, ella se justificó aseverando que no continuó el proceso porque faltaba poco tiempo para mudarse a Estados Unidos.





