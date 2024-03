Samahara Lobatón y Bryan Torres vuelve a acaparar los titulares de los medios de espectáculos luego de protagonizar nuevamente un altercado en plena vía pública, esto poco después que el músico fuera delatado por la joven que le robó un beso en los exteriores de una discoteca.

Como se sabe, Geraldine Torres reveló públicamente que tuvo algo más que una amistad con el novio de Samahara y que hasta el mes de agosto mantuvieron conversaciones de alto voltaje, pese a que el cantante ya tenía una relación con la influencer.

Tras ello, el programa ‘Amor y Fuego’ captó a la hija de Melissa Klug persiguiendo por las calles a su novio lanzando una serie de insultos y amenazas. También lo habría acusado de maltratador, según su vecina.

“Ella le increpaba que no le iba ver la cara y hace cuanto se había estado metiendo con la chica, tildándola de per**. A su vez él retrocedía queriendo escapar de ella porque ella se le acercaba”, fue lo que dijo la testigo al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“ Ella le decía: ‘Estoy embarazada y aún así me pegas, mira lo que me has hecho, me has roto el dedo’” , contó la vecina de Samahara Lobatón, incrementando así los rumores de una gestación de la exchica reality.









