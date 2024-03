Erick Farfán, quien fue hasta hace poco el mejor amigo de Samahara Lobatón, se presentó en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para revelar las violentas agresiones del que habría sido víctima él y la hija de Melissa Klug a manos de Bryan Torres.

El joven de 23 años de edad mostró chats donde la influencer le pidió ayuda el pasado 25 de octubre del 2023 narrándole que habría sido víctima de fuertes golpizas por parte del salsero.

“Bryan me pegó, no tengo con quien ir” , se lee en la conversación de WhatsApp que fue difundida en el programa de espectáculos.

Según contó Farfán, él envió un taxista de confianza para que recoja a la exchica reality de la casa de Bryan Torres, sin embargo, ella nunca subió a la unidad.

“Yo recibí un llamado de auxilio de ella. Que Bryan le había pegado, la había agredido, ella me llamó llorando, estaba totalmente descontrolada. (Me dijo) Bryan me ha agredido, me ha jalado el cabello, me ha empujado y que por favor vaya a auxiliarla a su casa de él”, contó Erick Farfán.





(Foto: ATV)





DENUNCIÓ A BRYAN TORRES:

Joven de 23 años acudió a la comisaría de Miraflores para ratificar la denuncia que le interpuso a Bryan Torres en setiembre del 2023 por agredirlo físicamente en los exteriores de una discoteca.

“Él se acercó, me dijo ven conch*** quiero hablar contigo. Me insultó, me dijo: ‘Qué chuc*** tienes que publicar que mi mujer está soltera, me amenazó, entonces fue cuando me tiró una bofetada”, contó Erick Farfán.

Dicha denuncia no le habría caído nada bien a Samahara Lobatón ya que ella decidió bloquearlo de todas sus redes sociales, no obstante, Erick no descarta que el músico la haya obligado a alejarse de él.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: