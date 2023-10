Samahara Lobatón reapareció en televisión en medio del escándalo por sus comentarios racistas, y habló sobre su situación amorosa con Bryan Torres y también sobre su supuesto alejamiento con Melissa Klug.

La influencer estuvo como invitada en “Hablemos de Belleza” y aseguró que mantiene una buena relación con la ‘Blanca de Chucuito’, pese a que ambas han sostenido intercambios de palabras públicamente.

En conversación con Deisy Córdova, la hija de Abel Lobatón hizo un mea culpa y reconoció sus errores al confesó que le han ofrecido disculpas a su madre.

“(¿Cómo va la relación con tu mamá?) Bien, está por nacer Cayetana y mi mamá tiene que llevar su embarazo tranquila. (…) A mi mamá le he pedido perdón, he cometido errores y lo hemos aclarado en cuatro paredes, cuando he tenido que pedir perdón, lo he hecho”, sostuvo la influencer.









Samahara Lobatón sin un sol:

Durante la entrevista, Samahara Lobatón explicó por qué da el número de cuenta de su novio Bryan Torres para recibir sus honorarios por las entrevistas que da en los diversos programas de televisión.

“Figura en la cuenta el nombre de Bryan, lo que pasa es que Indecopi me ha embargado mis cuentas porque no utilice un hashtag y mi multa es un de una UIT y Bryan me ha prestado para que pueda ir metiendo ahí mi platita”, explicó la influencer.