Samahara Lobatón volvió a salir al frente para defenderse de las críticas luego de presumir su relación con Bryan Torres, pese a que hace unos días protagonizaron una bochornosa pelea en plena vía pública.

En medio de la ola de cuestionamientos, la hija de Melissa Klug publicó un extenso mensaje de reflexión en la que deja en claro que poco o nada le importa las críticas en su contra.

“Vive para ti y que no te importe lo que digan los demás. Recuerda que hagas lo que hagas en esta vida siempre habrá alguien que te juzgará por todo, te vas a encontrar con personas que no soportarán tu esencia ni tu felicidad, no debes que eso te afecte y aprende a ignorar”, se lee en el mensaje publicado en sus historias de Instagram.

La hija influencer también dejó entrever que ser censurada con frecuencia por sus actos es fruto de la envidia, por lo que trata de restar importancia a lo que se dice de ella.

“Si alguien te mira mal o te envidia, no es tu problema, enfócate en lo tuyo y no le es explicaciones a nadie acerca de ti o de tu vida. Y cuando hablo de envidia no me refiero a cosas materiales, si estás consiguiendo tus propósitos, si eres feliz y estás progresando como persona es más que suficiente para que te juzguen y hablen mal de ti”, agregó Samahara Lobatón.

(Foto: @sam_lobaton_klug)

VIDEO RECOMENDADO:

Medallista peruano rechazó reconocimiento del alcalde de Abancay entre lágrimas (VIDEO)