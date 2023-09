Samahara Lobatón continúa en el ojo de la tormenta tras la difusión de un audio donde discrimina a Youna y su familia y los tilda de ‘cholos y negros’. En medio de la polémica, la influencer protagonizó una curiosa persecución con un reportero que le preguntó por sus polémicos comentarios racistas.

En las imágenes difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’ se ve cómo el reportero aborda a la hija de Melissa Klug cerca a su domicilio, y ella opta por empezar a correr raudamente.

“ Ay no, no, no, déjenme en paz” , sostuvo la exchica reality antes protagonizar una persecución con el periodista, quien insiste en arrancarle algunas declaraciones. Finalmente, Samahara Lobatón ingresó al inmueble y le cerró la puerta en la cara al reportero del programa de espectáculo sin decir palabra alguna.





Denunciarán a Samahara y Youna

Tras las condenables expresiones racistas de Samahara Lobatón y de su expareja, Jonathan Horna Feijoo (Youna), el Ministerio de Cultura ha decidido tomar cartas en el asunto y anunciar que formalizará una denuncia en contra de ambas personas.

A través de su cuenta de Instagram, el organismo informó que: “Con relación a las recientes expresiones entre Samahara Lobatón Klug y Jonathan Horna Feijoo, difundidas a través de redes sociales y medios de comunicación, el Ministerio de Cultura manifiesta a la opinión pública lo siguiente: El Ministerio de Cultura, como ente rector en interculturalidad y en la tarea de impulsar la valoración de la diversidad cultural, denunciará este hecho ante el Ministerio Público para las acciones correspondientes”, se lee en el documento.

Además, indicó a los ciudadanos que pueden reportar casos de discriminación étnico-racial y recibir orientación legal y gratuita a través del servicio Orienta - Alerta contra el Racismo mediante el número: 976079336.