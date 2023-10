En medio de la polémica por su bochornosa pelea con Bryan Torres en plena vía pública, Samahara Lobatón ha despertado la preocupación de sus seguidores y es que los rumores de que estaría embarazada cobran más fuerza.

El conductor Rodrigo González se encargó de dar a conocer las especulaciones que giran en torno a la influencer e intentó despejar las dudas preguntándole directamente a Youna si sabía algo al respecto.

“Ella puso una publicación (en Instagram) para esto que se llama ‘amigos cercanos’, que no lo puede ver todo el mundo, sino la gente que escojas, ella subió un video, ahí la vemos con ropa ancha, que le queda grande, pero ahí subió un video que luego borró en donde a ella se le ve como si estuviera embarazada”, mencionó el popular ‘Peluchín’.

El conductor de espectáculos se mostró extrañado con las imágenes que la misma Samahara Lobatón compartió con su entorno cercano, pero aclaró que no hay nada confirmado hasta el momento.

“¿Ese es un video antiguo? ¿Qué se le pasó y luego lo borró? ¿Se lo quiso mandar a alguien y luego lo subió ahí? Porque esto ha disparado las alarmas, yo ahí no puedo corroborar porque está con ropa holgada”, agregó.

Por su parte, Youna aseguró que, si bien también ha escuchado estos rumores, no tienen ninguna información oficial.

“No sé la verdad si Samahara está o no embarazada, es un tema que, si lo está o no, saldrá a aclararlo. Rumores hay bastantes, yo no estoy al tanto de su vida, ni del estado en el que está ella, no me compete a mí aclararlo”, expresó el joven barbero, dejando así más duras que respuestas.





