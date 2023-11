Poco después de protagonizar una pelea con Bryan Torres en plena vía pública, una nueva denuncia pone otra vez en el ojo de la tormenta a Samahara Lobatón, quien es acusada de no cumplir con pagar a un empresario que organizó la fiesta de su hija con Youna.

Marco Lam, organizador de eventos infantiles, utilizó las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para contar que la influencer lo contactó hace un mes para organizar el cumpleaños de su pequeña. “Yo le dije que no había problema, pero que no hacíamos canje completo”, sostuvo en el programa de espectáculo.

Según cuenta, le ofreció un 30% de descuento a la exchica reality si le hacía la mención de sus servicios en sus redes sociales, con lo cual tenía que pagarle la suma de 1500 soles por el show infantil.

“Ella me dice ‘sí, no hay ningún problema, quiero el show de looks que es el más grande y agregar dos personajes’, como tenía el descuento, debía 1550 soles, lo que incluía la movilidad y el pago del personal, sobre todo el pago del personal que es lo más importante”, acotó Marco Lam.









Cuando llegó el día del evento, Samahara Lobatón le habría pedido al empresario que espere su pago hasta finalizar la fiesta. “Se comunica y dice que no tiene la plata, que va llegar durante el show, les digo a los chicos que confíen, termina el show y nos dice que no hay plata”, sostuvo el presunto agraviado.

Luego de insistirle a cumplir con el pago de su deuda, la hija de Melissa Klug finalmente decidió ignorar sus mensajes luego de poner varias excusas.

“Amigo sorry, qué vergüenza, no he podido ir al banco, mañana puedo pasar a dejártelo donde estés, por la tarde”, fue una de sus respuestas que dio Samahara al empresario, que hasta el momento no ha recibido pago alguno por sus servicios.

