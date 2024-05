Luego de viajar a Estados Unidos tras su escandalosa separación con Bryan Torres, Samahara Lobatón no la estaría pasando nada bien y todo indica que le habría afectado las últimas declaraciones del salsero, quien reconoció que ambos no estaban estables como para tener un hijo.

Pocos minutos después de la presentación de su ex en ‘Amor y Fuego’, la hija de Melissa Klug compartió un desgarrador mensaje en sus historias de Instagram respecto a su embarazo.

“Tuve que quedar embarazada para darme cuenta que ahí no era”, se lee en el post que la influencer posteó en sus redes sociales, el cual estaría dirigido a Bryan Torres.









¿Qué dijo Bryan Torres?

En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, el examigo de Jefferson Farfán reconoció que su relación con Samahara Lobatón era bastante tóxica, y que ambos no atravesaban su mejor momento, pese a ello, aseguró que su bebé sí estaba planeado.

“Reconozco y creo que no (la relación no pasaba por un buen momento), pero igual lo del bebé sí fue planeado. Vamos a ser papás y hacer las cosas bien, pero lamentablemente no se pudo. Como relación no funcionó, pedí perdón por todas las cosas que pasaron. A mi familia, y ahora me toca cumplir el rol como papá”, comentó.

Bryan Torres revela si le gustaría tener un niño o niña

El examigo de Jefferson Farfán fue consultado sobre su preferencia respecto al sexo de su futuro bebé, y aseguró tener razones para querer que sea una niña, pero también preferiría un varón por una razón muy importante para él.

“Me gustaría tener dos reinas, porque mi hija me dijo ‘papá, yo quiero que sea mujer porque quiero peinarla’. Me mató y dije ‘pucha, va a tener quien la acompañe’. Pero, personalmente, yo quisiera que (sea hombre) mi hijo, para que se vista como yo, es mi mayor deseo y, sobre todo, lo más importante que nazca sano”, expresó.





