La hija de Melissa Klug, Samahara Lobaton, dejó en claro que no sueña con casarse con su actual pareja y padre de su hija, Youna, ni tener otro hijo, durante su participación en el programa ‘En boca de todos’.

Esta revelación la hizo cuando ella y su madre participaron en la secuencia llamada ‘Catarsis’ donde debían responder preguntas polémicas. Ricardo Rondón le preguntó a Melissa si asistiría a la boda de Samahara y Youna.

“Si ella me lo pide sí (iría) y si veo que las cosas han mejorado”, señaló Melissa Klug aunque hizo la salvedad de que su hija está aún muy joven para ir al altar. De inmetiado, Samahara descartó esa posibilidad: “Yo no me quiero casar”.

“Si obvio (que le pediría a su mamá que vaya a la boda). Mi mamá es quien me crio, fue mi mamá y mi papá por muchos, por más que ahora tenga una buena relación con mi papá, yo se lo pediría a mi mamá, pero no me voy a casar, así que por gusto. A mí no me quita el sueño casarme, siempre lo he dicho, ni me veo (casada)”, comentó tajante la joven madre.

¿Quiere tener otro hijo?

Además, descartó la posibilidad de tener otro hijo con su actual pareja debido a que no tiene tiempo para cuidar de otro bebé. Precisó que lo pensaría dentro de un par de años.

“No lo he pensado, no lo quiero, no hay forma porque tener un hijo no es tan a la ligera, y por lo menos tendría que pasar un par de año para tener otro hijo para que yo esté preparada para poder dividir mi atención en ellos dos... Mi hija esta muy chiquita, quiero darle una base, seguirdad y estabilidad, quiero que crezca con mucho amor”, aclaró.

Samahara Lobaton también sorprendió a los conductores de ‘En boca de todos’ al calificar a Jesús Barco, novio de su madre, como un hombre “casi perfecto”. Ella explicó que en su casa hay dos bandos divididos ‘teem Melissa’ y ‘teem Jesús’, ella pertenece al último grupo.

VIDEO RECOMENDADO

Jossmery Toledo sobre una posible relación con alguien de EEG https://www.americatv.com.pe/noticias