Su propia hija. Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, no soportó más y estalló contra su madre. A través de su cuenta de Instagram dejó notar su total respaldo al padre de sus hermanos, Jefferson Farfán.

“Este post es para aclarar todo lo que está pasando, hace unos días fue mi cumpleaños y lo pasé con las personas más cercanas, con mi papá, hermanas, familia y amigos. A mí me encantó, no hay más palabras para eso”, se lee al comienzo del extenso comunicado de la joven.

Harta de las críticas tras su decisión de mudarse a vivir sola, Samahara detalló los motivos.

“Hace más de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto, no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá, mujer a la que admiro y agradezco todo, pero necesito aclarar muchos temas por los cuales estoy sufriendo ataques en las redes sociales”, explicó Samahara.

Por otro lado, la hija de Melissa aseguró no haber sito “utilizada” por Jefferson Farfán como mediadora para conocer a Ivana Yturbe.

“Quiero dejar en claro que fui yo la que me comuniqué con él [Jefferson Farfán] para ir a esa fiesta. Es totalmente falso, a mí nadie me utilizó ni me obligó a nada”, manifestó Samahara.

En otro momento, Lobatón dio a conocer que mantiene una buena relación con Jefferson Farfán a quien agradece haber ayudado a su bisabuela cuando se encontraba mal de salud.

Samahara rechazó las declaraciones de Melissa donde “ataca” a Jefferson. Reveló que sus hermanos también se sienten afectados por las palabras de su madre.

“Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite ¡Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros!”, afirmó.

“Yo hablo por mí, porque estoy cansada de los ataques y sus mentiras, lo reitero: no comparto los ataques que ella hace. Doy mi opinión porque son demasiados ataques y las peleas se resuelven en 4 paredes y creo que ya está de más seguir ventilando toda su vida privada”, escribió antes de concluir que no se referirá más al tema.

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, junto a su padre, Abel Lobatón