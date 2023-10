El reality ‘La Casa de Magaly’ continúa acaparando las portadas de los medios de comunicación y esta vez, Samahara Lobatón sorprendió al revelar que le hizo un desplante a nada menos que Yahaira Plasencia.

En el avance que mostró el programa de espectáculos de Magaly Medina, la hija de Melissa Klug le confiesa a Alfredo Benavides que tuvo un encuentro con la salsera, pero que decidió ignorarla.

“Oye ¿tú nunca te las has cruzado a la Yahaira?”, preguntó el integrante de ‘JB en ATV’ provocando la rápida respuesta de la influencer. “Una vez, no la saludé. No tengo nada que hablar con ella… ¡Amante!” , respondió la hija de Abel Lobatón.

Samahara Lobatón hizo estas fuertes declaraciones tras expresar su rechazo con las mujeres que se jactan de ser las amantes de hombres comprometidos.

Como se sabe, la ex de Youna ha señalado anteriormente que ella y sus hermanas sufrieron mucho cuando Jefferson Farfán se separó de su mamá para iniciar una relación con la ‘Reina del totó’.