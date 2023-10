Samahara Lobatón celebró el cumpleaños de hija Xiana con una gran fiesta temática de ‘Moana’, una película de Disney. Algo que no pasó desapercibido fue la ausencia de sus dos padres, Melissa Klug y Abel Lobatón, aunque si la del progenitor de la pequeña, Youna, ya que reside en Estados Unidos y no puede salir por ser ilegal.

Este 15 de octubre la hija de Samahara festejó sus 3 añitos y, si bien el local estuvo bien equipado con decoraciones, juegos, comida y un show infantil, estos habrían sido ‘canjes’ de la influencer, de acuerdo con lo que mostró en sus historias de Instagram.

A la celebración, asistió su novio y conviviente Bryan Torres, quien no dudó en publicar en las redes su presencia, al igual que sus hermanas Gianella Marquina y Melissa Lobatón Klug.

Sin embargo, ni su madre Melissa Klug ni su padre Abel Lobatón habrían ido a la fiesta. Recordemos que Melissa se encuentra en la última fase de su embarazo de Jesús Barcos y se conoció que estaría muy próxima a dar a luz, por lo que se presume que se deba a eso y no por los últimos enfrentamientos mediáticos entre ella y Samahara.

Sobre el exfutbolista, se desconocen los motivos, pero la influencer contó previamente que tiene una relación distante con él y, más que verlo como padre, lo considera un amigo.

Por último, la ausencia que sí se tenía prevista era Youna, pues no puede salir de Estados Unidos por su situación irregular migratoria. A través de sus redes sociales, le dedicó un motivo mensaje.

“He estado contigo, juntos de la mano viendo cada cambio y crecimiento tuyo, mi amor, me apena y me parte el corazón estar tan lejos y no poder disfrutarlo a tu lado como siempre lo he hecho, [...] sé que Dios se encarga de poner todo en su lugar y pronto estaremos juntos celebrándolo como lo teníamos planeado”, escribió el barbero.





