Samahara Lobatón no se quedó callada y decidió responderle a su expareja Youna, quien aseguró que la joven influencer manipula a su pequeña hija para que lo odie. La integrante de ‘La Casa de Magaly’ aseguró que tomará medidas legales, pues dijo que las declaraciones del barbero son falsas.

“Quiero comenzar diciéndole a Jonathan Horna que se rectifique por todas las mentiras que acaba de decir porque debe tener muchas pruebas para decir tantas mentiras juntas” , dijo en un enlace en vivo con el programa ‘Amor y Fuego’.

La hija de Melissa Klug dejó claro que no teme enfrentar este conflicto en el ámbito legal y está preparada para hacerlo tanto en Perú como en Estados Unidos, donde reside Youna.

“(Si no se rectifica) yo sí voy a tomar acciones legales aquí y en Estados Unidos porque yo no le tengo miedo (...) En mi Instagram yo no he puesto absolutamente nada” , agregó.

Sin embargo, Samahara reconoció que le dijo a su hija que su padre no quería hablar con ella. “Tres segundos antes que me grabe me decía que no le interesaba hablar con su hija” , concluyó.