El exfutbolista Abel Lobatón y su hija Samahara se presentaron esta mañana en el programa de espectáculos América Hoy para hablar sobre cómo es actualmente su relación familiar.

Según la influencer, no puede ofrecer disculpas por sus frases discriminatorias debido al proceso legal que abrió en su contra el Ministerio de Cultura. Fue el exjugador quien pidió disculpas por ella.

“Este es un tema que no se puede tocar, yo aclaré antes de venir que se iban a tomar acciones legales. Va más allá de lo que ustedes han podido ver en televisión”, explicó.

Sin embargo, ante tanta insistencia de las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza, la expareja de Youna aseguró que “no me considero una persona racista, por supuesto que no, me considero negra, morena, mi familia es morena. Es un tema que no puedo tocar, lo tocará mi abogado que se está encargando de hacer el proceso legal”.