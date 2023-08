Le advierte a las mujeres. Samahara Lobatón, hija del exfutbolista Abel Lobatón, lo delató durante su participación en la última edición del programa ‘América Hoy’. Según la expareja de Youna, su padre “es el hombre más mentiroso” que ha conocido.

La hija de Melissa Klug también se defendió luego de ser acusada de ignorar al exjugador: “ Solo me llama cuando está en vivo o quiere algo, no me pregunta por su nieta”, aseguró.

Aprovechó su participación para evidenciarlo frente a las mujeres que se involucren sentimentalmente con él: “A mi papá no le crean, él es lo peor, no es sincero. Es la verdad, él es el hombre más mentiroso que he conocido. Mujeres, no le crean, no le crean. Ese hombre, de verdad, es el rey de las mentiras”, sentenció.

Samahara llama 'pinocho' a Abel Lobatón

¿Qué dijo sobre Youna?

La influencer evitó hablar sobre el padre de única hija. “Así me pagues 10 millones, no voy a hablar (…) No voy a hablar del tema”, señaló la joven de 21 años.





VIDEO RECOMENDADO

Giselo muestra billetes a Samahara para que hable de Youna