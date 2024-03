Los días avanzan y los fans de Sam Smith están ansiosos con su llegada para el súper show que brindará este 20 de marzo en la Tribuna Norte del Estadio Nacional. El cantante ha confirmado, a través de su equipo de trabajo, que siente “emoción” por la gastronomía peruana y muchas “ansias” de encontrarse por primera vez con su público peruano.

Sam Smith ha llegado a obtener grandes reconocimientos, como un premio Oscar y un Globo de Oro por la canción ‘Writing´s on the Wall’. Su fama lo posiciona como uno de los nuevos ídolos juveniles por temas como ‘I’m Not The Only One’, ’Too Good At Goodbyes’, que son usados en innumerables producciones cinematográficas así como series que son admiradas por la crítica a nivel mundial.

Es la primera vez que Sam Smith llega a nuestro país. Entre su equipo de trabajo, el cantante ha expresado que siente gran emoción de llegar a esta parte de Sudamérica pues sabe bien del arraigo que cuenta con sus incondicionales fans.

Además, le impresiona que la barrera del idioma no sea obstáculo para que sus fanáticos busquen sus canciones, consuman su arte. “Siente muchas ansias de llegar a Perú y siempre dice que su música es el mejor regalo que puede dar a sus fanáticos. Por el país (Perú) se siente emocionado y atraído de su cultura”, señaló un vocero de Master Live, empresa encargada del espectáculo.

Así también Sam Smith tendrá la oportunidad de probar comida nacional. “Se ha previsto tener un catering con lo mejor de la gastronomía local. Sam Smith sabe la fama mundial que tiene la cocina peruana y no ha dejado de preguntar por algunos platillos que tienen mucha popularidad como el cebiche, lomo saltado y el ají de gallina”, agregó.





